مراسلة «إكسترا نيوز»: مدينة العلمين الجديدة محط أنظار العالم

قالت ندى رضا، مراسلة إكسترا نيوز، إنَّ ممشى العلمين الجديدة البالغ طوله 14 كيلو مترًا، وسيكون المكان الذي يتجمع فيه الزوار بعد غروب الشمس للاستراحة عقب الانتهاء من متابعة الفعاليات الرياضية من مباريات تيك بول وغيرها.

رضا: كورنيش العلمين الجديدة بحر مفتوح لكل الناس

وأضافت «رضا» خلال فقرة «العالم علمين» على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ ممشى العلمين الجديدة أو «الكورنيش.. 14 كيلو مترًا من الحياة.. بحر مفتوح لكل الناس.. والمناظر الطبيعية تعكس جمال المدينة».

مدينة العالمين محط أنظار العالم بسبب المهرجان

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، «مدينة العلمين الجديدة اسم كبير ومنذ قرار الدولة المصرية بإنشاء هذه المدينة في عام 2016 في إطار خطتها لإحداث طفرة تنموية وعمرانية يتحدث عنها العالم أجمع في الوقت الحالي، ليتم افتتاحها في عام 2018 وتصبح محط أنظار العالم في 2023، والمهرجان جعل الأنظار تتجه نحو المدينة العالمية التي تتميز بأماكن الترفية من مطاعم وفنادق وأبراج سياحية».