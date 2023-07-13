أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تعديل جدول امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام للدور الثاني والامتحان التكميلي للطلاب الغائبين في امتحان آخر العام بعذر مقبول، وتبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية «عام» السبت 2023/7/15 بجميع مدارس محافظة الإسكندرية.

تعديل جدول الامتحان

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الأولى بالمرحلة الثانوية جرى تعديله تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لعام 2023، بمنح العاملين بالدولة إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 20 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد 23 يوليو 2023 بمناسبة ثورة يوليو، ليتم ترحيل الامتحانات المقرر عقدها يوم الأحد 22023/7/23 إلى يوم الخميس 2023/7/27 وتؤدي باقي الامتحانات في موعدها طبقا للجدول المعلن.

تعديل جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الإسكندرية 2023

وأوضحت نجلاء سليم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تعديل جداول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام وهي كالتالي.

السبت 2023/7/15 المادة اللغة العربية 9 إلى 12

الأحد 2023/7/16 الكيمياء من 9 إلى 10.30

حاسب آلي من 11 إلى 12

الإثنين 2023/7/17 الجغرافيا 9 إلى 10.30

الثلاثاء 2023/7/18 اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 10.30

التاريخ من 11 إلى 12.30

الأربعاء 2023/7/19 اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11.30

تكنولوجيا «س.ز.إدارة» من 12 إلى 1

السبت 20237/7/22 الفيزياء من 9 إلى 10.30

تربية عسكرية من 11 إلى 12

الأحد 2023/7/23 الفلسفة والمنطق إجازة رسمية ويرحل إلى الخميس 2023/7/23

تربية دينية من 11 إلى 12.30

الإثنين 2023/7/24 الرياضيات من 9 إلى 12

الثلاثاء 2023/7/25 الأحياء من 9 إلى 10.30

تربية وطنية من 11 إلى 12

يعقد الامتحان التكميلي للطلاب الغائبين في امتحان آخر العام بعذر مقبول بنفس ترتيب المواد السابقة

تعديل جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الإسكندرية 2023

وأضافت مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام جرى الإعلان عنه كما يلي.

السبت 2023/7/15 المادة اللغة العربية 9 إلى 12 عام

الأحد 2023/7/16 تطبيقات الرياضيات من 9 إلى 11.30 «علمي»

الجغرافيا من 9 إلى 11 «أدبي»

تربية دينية من 12 إلى 1 «عام »

الإثنين 2023/7/17 اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12 «عام»

الثلاثاء 2023/7/18 جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 إلى 12 «عام»

الأربعاء 2023/7/19 الفيزياء من 9 إلى 11 «علمي»

التاريخ من 9 إلى 11 أدبي

المواطنة وحقوق الإنسان من 11.30 إلى 1 «عام»

السبت 20237/7/22 اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 11.30 «عام»

تربية عسكرية من 11 إلى 12 «عام»

الأحد 2023/7/23 الأحياء من 9 إلى 11 «علمي» يتم ترحيله إلى الخميس 2023/7/27

الفلسفة والمنطق من 9 إلى 11 أدبي

تكنولوجيا «س.ز.إدارة» من 11.30 إلى 1 «عام»

الإثنين 2023/7/24 الكيمياء من 9 إلى 11 «علمي»

علم النفس والاجتماع 9 إلى 11 «أدبي»

حاسب آلي من 11.30 إلى 1 «عام»