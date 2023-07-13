عاجل.. هدف عالمي للأهلي في شباك الزمالك بأول دقيقتين بمباراة القمة

يستعرض «الوطن سبورت»، أهداف مباراة الأهلي والزمالك، المقامة بين الفريقين على ستاد القاهرة، في إطار مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 2.

ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة موسمه المميز الذي أنهاه بالتتويج باللقب.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم، بدون تلقيه أي هزيمة، في موسم مميز تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

بينما يأمل الزمالك أن يفوز على النادي الأهلي، ويلحق الهزيمة الأولى به هذا الموسم، لتعطيه دفعة معنوية خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد فاز على الزمالك بثلاثية دون رد، في مباراة الدور الأول على ستاد القاهرة.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة.