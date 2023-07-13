سياح أوروبيون يدعمون الأهلي على شواطئ الغردقة: صور تذكارية في قاع البحر

حرص عدد مشجعي أوروبا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على مساندة الأهلي أمام الزمالك اليوم، في مباراة القمة في الدوري المصري بحمل علم الأهلي وترديد أغاني المارد الأحمر والتقاط الصور التذكارية على شواطئ الغردقة.

دعم مشجعي أوروبا للنادي الأهلي

وكشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، عن احتفالات مشجعي أوروبا من السياح على شواطئ الغردقة حاملين علم الأهلي وهتافات باسم أهلاوي، ودعم ومساندة المارد الأحمر اليوم ضد غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري اليوم.

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن عددًا من السياح الأجانب حملوا علم الأهلي أثناء الغطس في قاع البحر، والتقطوا عددا من الصور التذكارية تحت الماء لدعم فوز النادي الأهلي.

مشجعوا أوروبا تساند النادي الأهلي

وأعربت «ليديا»، وتحمل الجنسية السلوفانية، عن سعادتها تواجدها في الغردقة تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك ومتابعة أجواء تشجيع الأهلي مع الجمهور المصري.

وقالت «إلينا»، وتحمل الجنسية الأوكرانية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تشجع النادي الأهلي الذي يتابعه الملايين في أوروبا من عشاق كرة القدم ووصفته بالفريق العالمي.

أما «مارك» فهو سائح ألماني، فقال إن النادي الأهلي له مشجعين من أوروبا وتوقع فوز الأهلي على الزمالك بهدفين.

شاشات ضخمة على شواطئ الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات تتابع مباراة الأهلي والزمالك من شواطئ الغردقة، لافتا إلى أن الفنادق حرصت على تجهيز شاشات ضخمة خصيصاً لمتابعة مباراة القطبيين.