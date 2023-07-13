بوتين يهدد بالانسحاب من اتفاق الحبوب ويحذر من ضم أوكرانيا للناتو

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب إذا لم يحدث التزام من الأطراف الأخرى، وقال إن «روسيا على اتصال مع الأمم المتحدة، لكنهم ما زالوا يفشلون في جهود تجديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب»، وأكد أن العقوبات على روسيا أدت إلى تفاقم الوضع في أسواق الطاقة والغذاء.

عضوية أوكرانيا بالناتو مصدر تهديد لروسيا

وأضاف الرئيس الروسي، بحسب ما أوردت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الخميس: «عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديداً لروسيا، وتخلق مزيداً من التوترات على الساحة العالمية».

موسكو: أمن أوكرانيا لا يكون على حساب أمن روسيا

وواصل الرئيس الروسي: «موسكو ليست ضد الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ولكن ليس على حساب أمن روسيا».

واستطرد: «الدبابات الأجنبية في أوكرانيا هدف ذو أولوية للقوات الروسية، كما أن إمدادات الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا لها تأثير لكنها ليست حرجة، كما أن إمدادات الأسلحة الجديدة لن تغير أي شيء في ساحة المعركة».