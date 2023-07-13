توافد جماهيري كبير على النوادي الرياضية بالدقهلية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

شهدت النوادي الرياضية ومراكز الشباب في مختلف الإدارات بمحافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام اليوم الخميس الساعة 8:30 في استاد القاهرة الدولي في الدوري المصري.

إقبال الأهالي علي النوادي بالدقهلية

قال محمد كمال ابن الدقهلية لـ«الوطن»، إن النادي الأهلي حسم الدوري رسميا إلا أن فكرة اللعب أمام نادي الزمالك مذاق خاص، وتعتبر متعة كبيرة يعيش بها جماهير النادي الأهلي أو الزمالك.

ودعا علي محمود، إلى الاستمتاع بروح الحكمة بعيدا عن التعصب :«الفكرة في الروح اللي بين الأهلي والزمالك، هي دي أساس مباراة اليوم ونأمل أن الأهلي ينهي المباراة بهدفين مقابل هدف».

وأعرب محمود أيمن مشجع زملكاوي، عن أمنيته بفوز الزمالك أمام الأهلي: «على الرغم من أن المباراة نتيجتها غير مهمة أو مؤثرة بنسبة كبيرة إلا أن الزمالك يكسب الأهلي دي حاجة بتفرحنا والعكس أكيد لجمهور النادي الأهلي».

وأوضح أحمد إبراهيم مشجع أن مواجهة الزمالك والأهلي ستكون قوية للغاية، ونأمل في خروج الفريقين في أجواء فرحة حتى لو فاز الأهلي.