«بيطري كفر الشيخ»: توعية 520 مزارعا من تأثير الإجهاد الحراري على الماشية

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، إنه جرى تنظيم عدد من الدورات التدريبية لمربي الماشية في كفر الشيخ، حول أضرار «الإجهاد الحراري»، في فصل الصيف على الأبقار، والجاموس، والماعز، والأغنام، وطرق الوقاية وتفادي هذا الأمر وحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح مهمة لمربي الماشية في كفر الشيخ

وأشار «بشار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تقديم توعية إلى 520 مزارعا من مربي الماشية حال ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف منها:

- وضع الحيوانات داخل حظائر للماشية على أن تكون جيدة التهوية.

- يجب وضعها في أماكن في الخلاء دون تعرض تلك الحيوانات بشكل مباشر لأشعة الشمس المرتفعة.

- يجب حماية المواشي من الأشعة بما يؤثر عليها في إنتاجية الألبان

- الدورات مستمرة لمربي الماشية خلال فصل الصيف.

265 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأوضح أن الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، من الأبقار، والجاموس، والماعز، تقدر بنحو 265 ألف رأس ماشية، كون المحافظة من المحافظات الزراعية في المقام الأول، علاوة على توافر التبن في فصل الصيف، والبرسيم في فصل الشتاء والمنزرع في حقول المحافظة.