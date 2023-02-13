أحمد موسى: الزمالك قدم ملحمة كروية أمام سموحة.. وعودة شيكابالا أعطت الثقة للاعبين

علق الإعلامي أحمد موسى، على أداء لاعبي الزمالك أمام سموحة، وفوزهم بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض قدم ملحمة كروية كبيرة أمام النادي السكندري.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن جماهير الزمالك عادت إليها السعادة مرة أخرى بعد تحسن أداء الفريق واللاعبين في المباراة، وتحسن مستوى اللاعبين بعد سلسلة النتائج السلبية التي ضربت الفريق.

زيزو يستعيد الثقة

وتابع: «زيزو استعاد الثقة اليوم أمام سموحة، رغم إهداره لركلة جزاء، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين»، مضيفًا أن الزمالك نجح في تسجيل أسرع 3 أهداف في الدوري خلال الموسم الحالي، إذ جرى تسجيل الأهداف في 7 دقائق فقط.

وأوضح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن كرة القدم في مصر عبارة عن «زمالك وأهلي»، ويجب على اللاعبين تقديم كل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير، موضحًا أن سيف جعفر قدم مباراة كبيرة.

أسوأ ركلة جزاء

وأشار أحمد موسى إلى أن زيزو سدد «أسوأ» ركلة جزاء في مسيرته الرياضية، إذ خرجت الكرة من استاد برج العرب إلى مطار برج العرب، موضحًا أن عودة شيكابالا أعطت دفعة وثقة للاعبي الأبيض.

وأردف أنه يشعر بالفرحة بسبب تحسن أداء لاعبي الزمالك وعودة الفريق للفوز وإسعاد الجماهير مرة أخرى.