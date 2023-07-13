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استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية

كتب:

سعيد رمضان
10:28 م | الخميس 13 يوليو 2023
سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الخميس استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري استقراراً عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء ، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع، تبعاً لبيانات البنك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع، تبعاً لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع، تبعاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.

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