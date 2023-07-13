استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 13-7-2023 في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، فيما جاء متوسط سعره في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس إلى 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء 8.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة سجل سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع و8.03 للشراء اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للشراء للبيع و8.21 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.