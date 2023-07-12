سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الريال السعودي، اليوم الأربعاء 12-7- 2023، استقرارا ملحوظآ أمام الجنية المصري في مختلف البنوك، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك «Cib»

كما سجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبيانات بنك «cib».

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

ووفقا لبيانات بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.