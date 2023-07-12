شهد سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 12-7- 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك المصرية، وفقًا لما نشرته مواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 12-7- 2023 سعر 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم، 8.22 جنيه للبيع، و8.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 8.22 جنيه للبيع، و8.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما جاء سعر الريال السعودي في بنك البركة، بـ8.25 جنيه للبيع، و8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم سجل 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.