يشهد الريال السعودي، اليوم، استقراراً في الأسعار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، لذا تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما كشفت عنه البنوك من خلال مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم: 8.18 جنيه للشراء.