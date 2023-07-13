فنانون عرب كانت اللهجة المصرية سببا في شهرتهم.. بينهم نداء شرارة

اللهجة المصرية كان لها دور كبير في شهرة عدد من الفنانين والمطربين العرب، كانت آخرهم الفنانة نداء شرارة التي أعلنت عن إنهاء ألبوم أغاني صغير باللهجة المصرية عبارة عن 4 أغان؛ وذلك بعد نجاح أغنيتها الأولى «حبيتك بالتلاتة التي لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين.

شاركت الفنانة نداء شرارة في حفل انتصارات 6 أكتوبر بمصر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر الذي كان سببا في شهرتها ومعرفتها في الوطن العربي خاصة بعد مشاركتها بالغناء في حفل زفاف ولي العهد الأردني الذي أقيم في مايو الماضي.

دور اللهجة المصرية في شهرة المطربين

من ضمن المطربين الذين كانت اللهجة المصرية سببا في شهرتهم ومعرفتهم في مختلف دول الوطن العربي هى الفنانة اللبنانية الراحلة صباح التي جاءت لتستقر وتعمل في مصر منذ منتصف الأربعينيات، وأصبحت واحدة من أكثر النماذج نجاحاً من خلال مشاركتها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين المصريين في عصرها.

الفنان والموسيقار الكبير فريد الأطرش الذي استطاع أن يخطف قلوب الجماهير المصرية والعربية منذ أربعينيات القرن الماضي وكان نجما سينمائيا موجودا دائماً في منافسات شباك التذاكر، وارتبطت حفلات الربيع باسمه هو والعندليب عبد الحليم حافظ، ولم يسأل أحد يوماً عن جنسيته السورية.

كان للمطربة السورية ميادة الحناوي نصيبا من الشهرة أيضاً، مع أغنيات مصرية مثل «الحب اللي كان» ومهما يحاولوا يطفوا الشمس و«أنا بعشقك»، وكانت «الحناوي» تنافس نجمات كثر سبقنها، وحدثت مشاحنات بينهن بسبب قوة بدايتها في مصر.

الفنانة كندا علوش

الفنانة كندة علوش التي استطاعت أن تخطف قلوب الجماهير المصرية وتحقق نحاجا كبير كانت في البداية عندما جسدت دور الفتاة الفلسطينية في فيلم «ولاد العم» قبل أن تطل بدور صحفية حوادث في مسلسل «أهل كايرو» واستطاعت كندة في «أهل كايرو» أن تجذب الجمهور المصري منذ مشهدها الأول ولم تقف اللهجة السورية عائقاً أمامها، لاسيما وأنها مزجت بين اللهجتين المصرية والسورية.

الفنان منذر رياحنة

الممثل الأردني منذر رياحنة الذي يعد من الفنانين اللذين كانت اللهجة المصرية سببا في شهرتها خاصة بعد تجسيده دور شوقي فتح الله في مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نحاجا كبيرا بعد عرضه في السباق الرمضاني الماضي وكان من بطولة الفنان محمد رمضان وهالة صدقي.