نداء شرارة: أعمل على ألبوم باللهجة المصرية من 4 أغنيات

كشفت الفنانة نداء شرارة عن آخر أعمالها الفنية وتفاصيل مشاركتها في مهرجان جرش، قائلة: «أصدرت عدة أغنيات الفترة الأخيرة بلهجات مختلفة، وأعمل على إنهاء ألبوم أغاني صغير باللهجة المصرية عبارة عن 4 أغاني»، متابعة أنها شاركت في حفل انتصارات 6 أكتوبر بمصر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التحضير لمهرجان جرش

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أنه جاري التحضير لمهرجان جرش الأردني، متابعةً: «بحب مصر وجمهورها وسعيدة بكون مصر ضيف شرف مهرجان جرش هذا العام، ونفتخر بذلك للغاية»، مشيرة إلى أنها تستعد لإقامة حفلها الخاص بمهرجان جرش آخر الشهر الجاري، متوقعة: «هتكون حفلة جميلة واستثنائية».

نجاح أغانيها المصرية

وتابعت: «اختيار الأغاني باللهجة المصري فرق كثيرا معي وكان له أثر إيجابي عالي فعلى سبيل المثال أغنية حبيتك بالتلاتة وصلت إلى 123 مليون مشاهدة على يوتيوب»، مشيرة إلى أن الشعب المصري عظيم وهو من ساعدها ودعمها منذ أول أغنية باللهجة المصرية، مؤكدة أنها لم تتوقع نجاح الأغنيات التي أدتها باللهجة المصرية بهذه الطريقة.