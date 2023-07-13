انخفاض أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2195 جنيها

شهدت اسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الخميس، انخفاضا بمقدار 5 جنيهات للجرام، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2195 جنيهاً بدون مصنعية، كما انخفض جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2509 جنيهات، خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2300 جنيه للشراء بدون مصنعية، وأشارت شعبة الذهب إلى أن السعر يختلف من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2195 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1881 جنيهاً، وسجل عيار 14 نحو 1463 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 13/ 7/ 2023، انخفاضاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17560 جنيهاً للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 78017 جنيهاً.