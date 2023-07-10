سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 10-7-2023 دون مصنعية

الجنيه الذهب أحد المشغولات الذهبية التي يحرص كثيرون على متابعتها بشكل يومي، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة للاستثمار، شأنها شأن عياري 21 و24، وترصد السطور التالية، سعر الجنيه الذهب اليوم، وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

وبحسب شعبة الذهب اليوم، فإنّ سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 17,320 للبيع، والشراء استقر عند 17,400 جنيه، وفي أسواق المال وصل سعره إلى 13,348 جنيه، ما يعادل بالدولار الأمريكي 432.66 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار باقي المشغولات الذهبية على هذا النحو:

سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2474 والشراء 2486 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2268 والشراء 2279 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم لليع 2165 والشراء 2175 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1856 والشراء 1864 جنيها.

سعر الذهب عيار 14اليوم للبيع 1443 والشراء 1450 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 اليوم للبيع 1237 والشراء 1243 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 76,950 شراء 77,306 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم للبيع 2,474,286 والشراء 2,485,714 جنيه.

الذهب اليوم في أسواق المال

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,907 جنيه 61.81 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,748 جنيه 56.66 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,668 جنيه 54.08 دولار أمريكي.