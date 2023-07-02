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تراجع كبير في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

منة العشماوي
05:43 م | الأحد 02 يوليو 2023
الذهب

الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-7-2023 في الصاغة، خلال منتصف التعاملات بقيمة 35 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ليصل إلى 2220 جنيهًا بدلًا من 2255 جنيهًا في تعاملات الظهيرة، وانخفض بقيمة 50 جنيهًا مقارنة بالتعاملات الصباحية إذ إنه كان بـ2270 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الأحد 2-7-2023 في الصاغة، نرصدها في السطور التالية بالتفاصيل بحسب بيانات بورصة الذهب:

سعر الذهب عيار 24 

وجاء سعر الذهب عيار 24 اليوم، الأكثر نقاءً، بـ2537 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم خلال منتصف التعاملات 2220 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات 1903 جنيهات، وجرام الذهب عيار 14 بـ1480 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1269 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم بـ17760 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1919 دولارًا أمريكيًا.

 

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بقلم منة العشماوي