أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 -7 - 2023.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم الجمعة 14- 7 - 2023، استقرارا ملحوظا، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بنحو 5 جنيهات ليسجل 2195 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الجمعة 14- 7 - 2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 2509 جنيهات، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارًا إذ سجل نحو 2300 جنيه للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2195 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 1881 جنيها دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 1463 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 14 ـ 7 ـ 2023 استقرارا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17560 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 78017 جنيها.