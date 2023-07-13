مراسلة «إكسترا نيوز»: تنظيم فعاليات مهرجان العلمين أبهر المشاركين

قالت ميرنا عادل مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن الفعالية الرياضية الأولى في مهرجان العلمين في دورته الأولى، شهدت إقبالا كبيرا من الزوار، وتفاعلا كبيرا من الجمهور، موضحة: «أولى الفعاليات كانت بطولة التيك بول، وهي مزيج بين كرة القدم والبنج بونج، والتنظيم كان مبهرا، والمدرج كان يتسع لـ2000 مشاهد، أمام ساحل البحر المتوسط».

مشاركة برازيلية

أضافت «عادل»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الإجراءات الأمنية مكثفة، وتم تسهيل الدخول والخروج، وبدأت الفعاليات في تمام الخامسة بمشاركة البرازيلية نتاليا بطلة العالم في لعبة التيك بول، ويشارك في هذه البطولة 32 فريقا من كل دول العالم، وهذه البطولة تستمر على مدار 3 أيام، واليوم كان اللعب مفتوحا، وغدا ستكون مباريات البطولة، وسيشهد اليوم الثالث توزيع الجوائز، بواقع 30 ألف جنيه للمركز الأول و20 ألف جنيه للمركز الثاني و10 آلاف جنيه للمركز الثاني».

وتابعت، أن طول المنطقة الشاطئية يبلغ 14 كم، لتكون الساحل الأطول في الشرق الأوسط بأكمله، وستقام عليه فعاليات ثقافية مثل الرقصات الفلكلورية، وحفلات المسرح من فرق مصرية وعربية، وفعاليات غنائية.

المنطقة الترفيهية

وأشارت إلى أن من الأماكن المهمة التي ستعقد الفعاليات، هي المنطقة الترفيهية التي ستكون على أهبة الاستعداد، كما أن مدينة الفنون جاهزة لاستقبال الفعاليات، وذلك على مساحة 62 فدانا وبها العديد من الإمكانيات، مثل دار الأوبرا والمسرح الروماني لاستيعاب عدد ضخم من الزوار و9 سينمات ومناطق تجارية ومحال.