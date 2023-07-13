أمير عبدالحميد يشكر «المتحدة» على تنظيم مهرجان العلمين: يليق بالحدث والدولة

عبّر أمير عبدالحميد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بتواجده في مهرجان العلمين 2023، قائلا إن المهرجان كبير، وجاء لمدينة العلمين الجديدة منذ عامين وكانت هناك معالم للمدينة أصبحت بارزة، وكان حينها منبهر بذلك.

«أمير» يوجه الشكر للشركة المتحدة

وأضاف «عبدالحميد»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه منبهر بمدينة العلمين الجديدة أكثر من ذي قبل، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم مهرجان العلمين والذي يليق بالحدث وبالدولة.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين سيحضره العديد من النجوم سواء فنيا أو رياضيا، ومن ثم المهرجان كبير للغاية، معبرا عن سعادته لتلقيه دعوة حضور المهرجان، ومنذ مجيئه للمدينة أبدى انبهاره بالناس.

تقدم كبير في أنحاء مصر

وأوضح أن مصر شهدت في السنوات الماضية تقدم وتطوراً كبيراً في كل المجالات، سواء من كباري وطرق وإعمار، ومن ثم كان يتوقع هذا الإبهار من مدينة العلمين الجديدة، واستغلال ذلك في التسويق والترفيه.

وتابع: «بقول للناس كلها لازم تيجي، مدينة العلمين الجديدة فيها كل حاجة، فيها تطوير ودي لسة البداية، وأتمنى يكون فيه المزيد».