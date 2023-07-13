عبدالستار صبري: أشكر الشركة المتحدة على جهودها في تغطية مهرجان العلمين

قال عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر الأسبق، إنَّ مدينة العلمين الجديدة رائعة ومميزة، ومصر مليئة بالأشياء الجميلة، مؤكدا أنه رغم سفرياته العديدة إلى العديد من الدول خاصةً أوروبا، إلا أن «العلمين» أروع وأجمل، ومن المنتظر جذبها المزيد من السياح.

صبري: سأشارك في مباراة في الـ8 مساء غدا

أضاف «صبري»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنَّ هناك مباراة سيلعبها غدا في الـ8 مساءا، ضمن الفعاليات الرياضية بـ مهرجان العلمين الجديدة، كاشفاً «كل فريق لديه لاعبين مميزين، ولعبوا بأندية عريقة».

«المتحدة» وتغطياتها المميزة للمناسبات القومية

وتابع نجم منتخب مصر الأسبق، «تجمعنا حاليا بفضل جهود الشركة المتحدة وتميزها في التغطية الإعلامية للحدث، وقدرتها على جمع هذه الباقة من نجوم الرياضة والفن، ودائما في الصدارة، لتغطية أية مناسبة قومية وأتوجه إليهم بالشكر لدعوتي».

وقال إنه تمت دعوته للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة والفعاليات الرياضية، من ضمن لاعبي كرة القدم على أعلى مستوى، مؤكداً أن هناك حالة من التحدي تسيطر على الجماهير التي أتت لمشاهدة الفعاليات الرياضية ومتوقعاً حالة من الإثارة.