عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين: الفعاليات تتضمن 3 بطولات رياضية عالمية

قالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إنَّ القائمين على تنظيم المهرجان لم يضعوه في أية مقارنة مع أية مهرجان آخر وذلك لأن مدينة العلمين ليس لها مثيل لشواطئها المفتوحة المطلة على البحر المتوسط وتوقيت المهرجان الذي سيستمر حتى سبتمبر المقبل.

أسعد: مدينة العلمين الجديدة بها كافة المقومات ولا تضاهيها مدينة أخرى

وأضافت «أسعد» خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ كافة المقومات متوفرة في مدينة العلمين الجديدة من طقس ليس له مثيل وجمالها وسحر الطبيعة، قائلة أنَّ الفعاليات الرياضية ستتضمن 3 بطولات كبرى «الكرة الشاطئية» وهي بطولة دولية والاتحاد الدولي للكرة الشاطئية سيتواجد خلالها للتنظيم.

بطولة لرياضة شبيهة بالتنس من 15 لـ 18 أغسطس

وتابعت عضو اللجنة المنظمة للمهرجان: «هناك بطولة للعبة شبيهة بالتنس وانتشرت مؤخراً في العديد من الدول وستنظم على أرض العلمين كبطولة عالمية أيضاً بجانب البطولة العربية للجودو التي ستنطلق فعالياتها من 15 إلى 18 أغسطس وأعلن عنها الاتحاد».