«البيت كلمة السر».. 3 شقيقات يحققن بطولات رياضية منذ الطفولة (فيديو)

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، 3 شقيقات حققن العديد من البطولات الرياضية في سن مبكرة، وهن «تاليا وتالين وريتال»، واصفين كلمة السر في نجاحهن بـ«البيت كلمة السر».

التجهيز النفسي

وتقول والدة الثلاثة أطفال، الدكتورة هبة السعيد، مسؤول وحدة التدريب بجامعة كفر الشيخ، إن الوالد له دور كبير في قصة النجاح، إذ يتحمل ما يقرب من 70% من المسؤولية، مضيفة: «برجع من عملي متأخر وهدفي تجهيزهم، ووالدهم يقوم بدور التجهيز النفسي، والحالة الأسرية منظمة ودائما نتفق على مواعيد التدريب أ والخروج، وبنظم وقتنا وفقا لمواعيد الشغل».

وأضافت: «تاليا وتالين حصلتا على بطولة الجمهورية في الجمباز تحت سن 6 سنوات، ودايما كنت بكافأ بناتي بالتشجيع على التمرين من خلال الحاجات اللى بيحبوها».

عقبات وأزمات

وأضاف الدكتور حسام الدين جابر، أستاذ علم النفس التعليمي في جامعة عين شمس، والد البنات: «طالما عاوزين نعمل أبطال لازم نواجه عقبات وأزمات وطول الوقت بحاول أدرب بناتي على إزالة العقبات، لأن النجاح صناعة محتاجة وقت وجهد وعلم، والحمد لله مع التدريب تخطينا مرحلة النجاح وحاليا في مرحلة الفلاح».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.