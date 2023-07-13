للمرة الأولى من 2011.. تراجع نسب البطالة بين المرشدين السياحيين لـ10%

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن نسب البطالة بين المرشدين خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة كبيرة لتصل إلى نحو 10% فقط، وهي الأقل منذ 2011، لافتًا إلى أن عددهم حاليًا يبلغ نحو 9 الآف مرشد.

أعداد السياح الوافدين لزيارة القاهرة والأقصر وأسوان

وأضاف «عبدالوهاب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحركة السياحية التى استقبلتها المدن الأثرية والثقافية المصرية كالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجارى كانت جيدة للغاية، وهو ما أدى إلى وجود انتعاشة كبيرة في عمل المرشدين السياحيين، لافتًا إلى أن بعض المرشدين ببعض اللغات كالإسبانية والفرنسية كانوا يعملون يوميا دون راحة.

الأجر اليومي للمرشدين السياحيين

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إلى أن غالبية شركات السياحة لم تلتزم حتى الآن بمنح المرشد الأجر اليومي الذى كفله له القانون والمحدد بـ700 جنيه في اليوم، لافتًا إلى أنه مع بدء العمل بالفاتورة الإلكترونية سيتم ضبط هذا الأمر.