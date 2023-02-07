نقيب المرشدين السياحيين: مصر أصبحت وجهة السائحين الأولى في الشرق الأوسط

قال الدكتور باسم حلقة نقيب المرشدين السياحيين، إنّ مصر أصبحت الوجهة السياحية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، لعدة معايير أبرزها قرب المسافة، إذ أنّ أبعد الدول التي يأتي منها السياح لا تستغرق أكثر من 5 ساعات طيران، كما أنّ الأسعار داخل مصر بالنسبة للدخل في أوروبا تعتبر رخيصة جدًا، وهو ما يمكن السياح القادمين من أوروبا بالإقامة في مصر فترات طويلة خلال فترة الشتاء.

العقود الطويلة للسياحة الإنجليزية

وأضاف في حوار له على فضائية النيل للأخبار، أنّ العديد من دول أوروبا بدأت تتجه للتعاقد مع مصر من خلال العقود الطويلة وعلى رأسها السياحة الإنجليزية، لافتا إلى أن السائح الإنجليزي كانت تستغرق رحلاته إلى مصر حوالي أسبوع، أما الآن فإن رحلته تستغرق نحو شهر، كما أن بعض السياح يلجأون إلى مد رحلاتهم لمدد أطول.

ارتفاع نسب الإشغالات في بعض الفنادق لـ100%

وأوضح نقيب السياحيين، أنّ العقود الطويلة والإقامة الطويلة للسياح الأوروبيين ساهم في رفع نسب الإشغال بالفنادق المصرية، وهو ما نتج عنه كثافة كبيرة في إشغالات الفنادق، ويضطر بعض السياح التوجه إلى فنادق أخرى، وهو ما ترتب عليه رفع نسبة الإشغالات بالفنادق من 80% إلى 100%، وتختلف من منطقة إلى أخرى.

إقبال كبير من السياح الصينيين على مصر

وأشار إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع الطيران، وتشغيل مطار سفنكس ساهم بصورة كبيرة في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، لسهولة الانتقال من الجيزة إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ، وهوما سهل عملية «الأوفر داي»، لافتًا إلى أنّ شركات السياحة المصرية بدأت في استقبال أعداد كبيرة من السياح القادمين من الصين بعد رفع القيود، منوهًا أن إنفاق السائح الصيني ارتفع كثيرًا عن السابق بعد زيادة دخله، وأن السائح الصيني يهتم كثيرًا بالسياحة الثقافية.