احتجاجات مناخية في ألمانيا تعطل المطارات أثناء العطلة الصيفية

تدرس ألمانيا الاتحادية، إدخال معايير أمنية جديدة للمطارات، عقب تمكن نشطاء في مجال المناخ، ضمن مجموعة «الجيل الأخير» من وقف الملاحة الجوية في مطاريين ألمانيين كبيرين لساعات عدة صباح الخميس.

احتجاجات واسعة

وذكر التليفزيون الألماني أن عددا من النشطاء تجاوزوا الحواجز الأمنية في مطاري هامبورج ودوسلدورف وسيطروا على مهبط المطارات وجاء هذا مع بداية الإجازة الصيفية في هامبورج، فيما جرى إعلان المطاريين إلغاء الرحلات بسبب الاحتجاجات الواسعة مع تحويل الرحلات لمطارات أخرى وسط تعهد وزير الداخلية نانسي فيزر باستحداث إجراءات أمنية جديدة في ظل احتجاجات المطارات.

تفعيل إجراءات جديدة

وأصدرت وزيرة الخارجية بيانا قالت فيه: «سيتم تفعيل معايير فعلية قريبا للمشغلين في البنى التحتية الحيوية، ويشمل هذا أيضا المطارات، ويشمل هذا المطارات أيضا، وسيؤدي هذا إلى إجراءات أمنية خاصة في المطارات»، مطالبة رجالة الشرطة بتعزيز الأمن في المطار الفترة المقبلة لأن الحواجز والأسلاك الشائكة لم تعد كافية.

رحلات ملغاة

جرى إلغاء 17 هبوطا لطائرات و19 إقلاعا، وقام نشطاء من المجموعة ذاتها بلصق أنفسهم بالقرب من مدارج الإقلاع والهبوط في مطار دوسلدورف بغرب ألمانيا واستطاعت الشرطة إبعاد المحتجين في البلاد الذي يخاف سكانه منه حدوث أي تغيرات مناخية في أكبر اقتصاد أوروبي.