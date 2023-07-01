مصرع شاب في انقلاب موتوسيكل على طريق المطار بالأقصر

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر انقلاب دراجة نارية كانت تقله على طريق المطار شمال الأقصر، وجرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي.

نزيف داخلي في المخ

استقبل مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية، جثة الشاب عبدالله عبيد، 25 عاما مقيم بنجع عطيتو بقرية منشاة العماري شمال المحافظة، مصابا بنزيف داخلي في المخ، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

وفي سياق منفصل، شهد مستشفى حورس التخصصي بإسنا جنوب المحافظة، وفاة الطفل عمر صلاح أبو دوح، 9 أعوام، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل بقرية ترعة ناصر بإسنا يوم 25 يونيو الماضي إذ كان ضمن 11 مصابا.