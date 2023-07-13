عاجل.. أصوات عالية بغرفة ملابس الزمالك عقب رباعية الأهلي

سيطرت حالة من الحزن الشديد، على لاعبي الزمالك عقب نهاية مباراة القمة 126، بفوز النادي الأهلي 4-1، إذ غادر لاعبو الأبيض أرضية ملعب ستاد القاهرة وتوجهوا إلى غرفة الملابس على الفور.

تفاصيل رد فعل لاعبي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي

ووفقا لمراسل "الوطن سبورت"، في ستاد القاهرة، فإن الحزن يخيم على لاعبي الزمالك، كما تعالت الأصوات فيما بينهم، مؤكدين على أنهم أضاعوا أكثر من فرصة وكان بإمكانهم التعويض والعودة من جديد إلى اللقاء والخروج على الأقل بنتيجة التعادل قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الرابع للنادي الأهلي، بالدقيقة 94 من عمر المباراة.

وأضاف مراسل الوطن سبورت في ستاد القاهرة، :"محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، تدخل لتهدئة اللاعبين وطالبهم بالهدوء وعدم تبادل الاتهامات فيما بينهم وأن المباراة انتهت ولا بد من التركيز للتعويض الفترة المقبلة ومصالحة الجماهير التي غادرت ستاد القاهرة وهي غاضبة بشدة".

الأهلي يفوز على الزمالك برباعية في قمة الكرة المصرية

وحقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فوزاً كبيراً على نظيره الزمالك بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 ببطولة الدوري الممتاز.