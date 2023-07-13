رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أغنية عمرو دياب الجديدة يا ليل.. عبد الله نجله يشاركه الغناء

كتب:

محمود الرفاعى
11:42 م | الخميس 13 يوليو 2023
عمرو دياب ونجله عبد الله

عمرو دياب ونجله عبد الله

أغنية عمرو دياب الجديدة «يا ليل» التى طرحت اليوم، تعد أول أغنية رسمية يشاركه فيها نجله عبد الله فيها، حيث تم طرحها عبر المنصات السمعية وموقع يوتيوب.

أغنية عمرو دياب الجديدة ونجله عبد الله من كلمات أمير طعيمة

أغنية عمرو دياب الجديدة ونجله عبد الله «يا ليل» تجمع كلماتها، بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغني «عبد الله» الجزء الخاص باللغة الانجليزية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

وجرى استخدام الأغنية كإعلان ترويجي لإحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى، حيث جرى طرح الإعلان قبل الأغنية بعدة أيام عبر القنوات الفضائية.

عمرو دياب الجديدة يطرح أغنية قولي اسمي

يذكر أن عمرو دياب، كان طرح مؤخرا أغنية «قولي اسمي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

أغنية قولي اسمي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

اقرأ المزيد:

عمرو دياب وحماقي وأصالة.. أغنيات بتوقيع توما خلال الصيف الجاري

عمرو دياب يستعد لطرح «يا ليل» أول دويتو مع ابنه عبد الله

عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته «قولي اسمي»

تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.. تصل إلى 80 ألف جنيه
بقلم محمود الرفاعى