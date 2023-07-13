أغنية عمرو دياب الجديدة يا ليل.. عبد الله نجله يشاركه الغناء

أغنية عمرو دياب الجديدة «يا ليل» التى طرحت اليوم، تعد أول أغنية رسمية يشاركه فيها نجله عبد الله فيها، حيث تم طرحها عبر المنصات السمعية وموقع يوتيوب.

أغنية عمرو دياب الجديدة ونجله عبد الله من كلمات أمير طعيمة

أغنية عمرو دياب الجديدة ونجله عبد الله «يا ليل» تجمع كلماتها، بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغني «عبد الله» الجزء الخاص باللغة الانجليزية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

وجرى استخدام الأغنية كإعلان ترويجي لإحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى، حيث جرى طرح الإعلان قبل الأغنية بعدة أيام عبر القنوات الفضائية.

عمرو دياب الجديدة يطرح أغنية قولي اسمي

يذكر أن عمرو دياب، كان طرح مؤخرا أغنية «قولي اسمي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

أغنية قولي اسمي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.