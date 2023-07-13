ما هو التصوف الصحيح؟.. باحث إسلامي يجيب «قناة الناس»

رداً على سؤال ما هو التصوف الصحيح؟ أجاب الدكتور محمد حسن القاضي، الباحث في الفكر الصوفي ومدير مركز الإمام أبي الحسن الشاذلي، إنَّ التصوف هو أن يعيش الإنسان أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الملاذ الآمن للخروج من الأزمات النفسية والاجتماعية.

القاضي: التصوف تخلية عن الأخلاق القبيحة

وأضاف «القاضي» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ التصوف تخلية عن الأخلاق القبيحة وتحلية بالأخلاق الحميدة، قائلاً: «الإسلام جاء ليبين كيف يحيا ظاهراً وباطناً وانسجام العقل مع الروح في إطاره».

التصوف اتحاد الجسد مع الروح

وتابع الباحث في الفكر الصوفي: «التصوف اتحاد الجسد مع الروح مع القلب في حياة روحية وسعي للارتقاء من خلال التزكية والتصفية والسمو إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل وهو أخلاق ومعاملة وإحسان والعيش على السنة والتحقق بها لنيل السعادة في الدارين».