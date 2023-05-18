البيت المحمدي ينظم ملتقى صوفيا بحضور قيادات الأزهر الشريف غدا

ينظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث، برعاية فضيلة الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، الملتقى الصوفي الثاني بعنوان «المدرسة الشاذلية أصولًا ومنهجًا»، احتفاءً بذكرى انتقال الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه.

وذكر مركز الإمام الشاذلي لإحياء التراث الصوفي التابع لأكاديمية أهل الصفة بالبيت المحمدي، أنّ الملتقى يقام بمشاركة وحضور كبار علماء الأزهر الشريف والطرق الصوفية، ويناقش عدة محاور يتناول المحور الأول، أبو الحسن الشاذلي شيخًا للطريقة الشاذلية، والثاني «الطريقة الشاذلية.. الأصول والقواعد والمناهج»، والثالث أسانيد المصريين إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي، والرابع أبو الحسن الشاذلي في كتابات العلماء.

ويتحدّث في الملتقى، محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ومدير مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر، والشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث الكتاني، وعبدالحميد مدكورـ الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمود حامد عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر، والدكتور أنس الفقي، الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تنعقد فعاليات الملتقى يوم الجمعة الموافق 29 شوال 1444 هـ، 19-5-2023م. عقب صلاة المغرب مباشرة في مقر البيت المحمدي بالمقطم.