الكشف على 4 آلاف و635 مواطنا بمستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتوقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و635 مواطناً والتوقيع الكشف الاقتصادي على 253 مريضا خلال أسبوع واحد.

18 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي

وأشارت إلهام محمد محمود، إلى أنّ صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية الهامة لعراض مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمنا وفعالا، وصرف 18 قرار علاج على نفقة الدولة، وعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق، وأجرى قسم التحاليل بالمستشفى 42 تحليلا تنوع بين «بول، وبراز، هيموجلوبين»، ومتابعة القسم الداخلي بالمستشفى 4 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، و 5 حالات متابعة، و1 حالة دخول ثابت صدفية.

عمل 228 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة

وأوضحت إلهام محمد محمود، إنّه جرى صرف علاج شهري لـ50 مريضا مترددا للجذام، وتم الغيار على 8 حالات، لافتةً أنّه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، كما نوهت أنّ قسم الأشعة بالمستشفى قام بعمل 137 حالة باستخدام جهاز «الناروباند»، وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض البهاق والصدفية، كما تم عمل 228 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.