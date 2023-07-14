أوكرانيا تتسلم القنابل العنقودية من أمريكا وتؤجل استخدامها

ذكر متحدث باسم الجيش الأوكراني أن بلاده تسلمت ذخائر عنقودية، بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة دراستها إرسال هذا النوع من الذخائر إلى القوات الأوكرانية وسط جدل بين الحلفاء الغربيين وغضب روسي وصل إلى تهديد موسكو بالقيام باستخدام أنوع جديدة من الأسلحة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

تسلم ذخائر عنقودية

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية نقلا عن فاليري شيرشين قائد منطقة تافريا العسكرية بجنوب أوكرانيا الذي قال إن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية لكن لم تستخدمها بعد، متابعا: «الذخائر العنقودية في أيدي قواتنا الدفاعية لكنه لم يخض في تفاصيل».

رد روسيا على أوكرانيا

في الوقت الذي حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من حصول أوكرانيا على مقاتلات اف-16 التي ستسلم لأنها تهديدا نوويا غربيا لموسكو، مبينا في حوار لصحيفة «لينتا» الروسية: «سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي، ولا يمكن روسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية»، مبينا أن سلاح الجو الروسي «أنجز بنجاح عملية دفاع جوي، وتم تدمير 20 مسيرة شاهد إي وتم تدمير كل الطائرات التي كانت تحلق» في منطقة كييف.

قمة للناتو

جاء تسلم أوكرانيا للقنابل بعد يوم واحد فقط من انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي الذي تم على حدود روسيا في دولة ليتوانيا وأعلن الحلف مواصلة الدعم لأوكرانيا لأقصى درجة.