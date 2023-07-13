عاجل.. أول تعليق من كولر بعد رباعية الزمالك والتتويج بالدوري

قال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لإن فريقه قدم شوطا أول عظيما أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف وحيد ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

كولر: طلبت استلام درع الدوري أمام الزمالكأضاف كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك: «كنت أريد استلام درع الدوري أمام الزمالك، كنت عايز استلم الدرع النهاردة وده أمر طبيعي لكن اتقالي أن طلبنا اترفض، ولكني لا أحب التعالي في الكرة»

تابع كولر: «كنت عارف بين الشوطين أن الشوط الثاني هيبقى صعب لأن مش سهل تحافظ على تركيز ودوافع اللاعيبة بعد تسجيل 3 أهداف وده اللي اتكلمت معاهم فيه».

كولر: فوز مستحق للأهلي على الزمالكوتابع : «توقعت من الزمالك كفريق كبير أنه يدخل الشوط الثاني يحاول يعوض وضيعوا فرصتين والشناوي تصدى لكرة بشكل خرافي ومرة تانية في العارضة لكن قدرنا نسجل الرابع وحققنا نتيجة مستحقة».

وأكمل كولر: «تجديد الدوافع أمر صعب بره بيبقى دوري الأبطال في ختام الموسم لكن بنحاول مع اللاعيبة ومهتم بالمباريات المقبلة بشكل جيد جدا حتى لو تحصيل حاصل، النتيجة النهاردة 4-1 مكسب كبير ودا اللي هيتكتب في التاريخ».