عاجل.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

فجّر الخبير التحكيمي أحمد عودة مفاجأة مدوية بشأن ركلة جزاء أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-1.

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الزمالك احتكاك طبيعي

وأكد أحمد عودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي الزمالك غير صحيحة، وكان هناك احتكاك طبيعي بين أحمد سيد زيزو وأليو ديانج لاعب النادي الأهلي، لذلك فإن الكرة لا تستحق بصورة نهائية ركلة جزاء.

وأضاف: «حسام عبد المجيد والخطأ الذي تدخل فيه مع حسين الشحات، كرة تدخل طبيعي والكرة لا تستحق بصورة نهائية الطرد المباشر، خاصة أن مدافع الزمالك التحم مع الشحات دون أي قصد».

عودة يشيد بالحكم محمود البنا واختتم: «محمود البنا قدم مباراة جيدة اليوم أمام الزمالك في المجمل، ولكن في المجمل كرة حسين الشحات وأحمد سيد زيزو لا ترتقيان إلى ركلة جزاء، خاصة أن الكرتين احتكاك طبيعي».