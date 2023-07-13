عاجل.. أول تعليق من حسين الشحات بعد رباعية الأهلي في شباك الزمالك

أعرب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن سعادته بتسجيل هدفين في مرمى نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ31 وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف وحيد.

حسين الشحات يعلق على هدفيه في الزمالكوقال حسين الشحات خلال حديثه بقناة أون تايم سبورتس: «بتلعب أمام الزمالك مباراة ديربي حاجة كبيرة تحقق الفوز ده وأنا كنت بجتهد الفترة الماضية وربنا كافأني، أكيد الواحد بيكون نفسه يجيب هدف أو هدفين أمام الزمالك».

وأضاف حسين الشحات: «مبنلحقش نفرح بالبطولات نفكر في القادم والبطولات اللي جاية».

حسين الشحات يتحدث عن تجديده للأهليوتطرق للحديث عن أزمة تجديده: «إحنا مخلصين كل شيء من شهر يناير وناس كتير اتكلمت عن أمر تجديدي وسمعت كلام كتير وكل حاجه كانت خلصانه مع مجلس الإدارة».