عاجل.. أسوريو يكشف مصيره مع الزمالك بعد رباعية الأهلي في القمة

علق خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيله عن صفوف الفريق عقب الهزيمة أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

أول تعليق من أوسوريو على الرحيل من الزمالك عقب الهزيمة أمام الأهلي وقال أوسوريو في تصريحات عقب نهاية المباراة: «لا أفكر في الرحيل نهائيا عن نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مستمر مع النادي، ولدي الرغبة في تصحيح كافة الأمور خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي، سنعمل على تصحيح أخطاء الفريق من الغد من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة».