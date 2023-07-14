طلب مفاجئ للاعبي الزمالك من إدارة النادي عقب الهزيمة من الأهلي

طالب لاعبو الزمالك، إدارة النادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة، في أسرع وقت ممكن بعد الخسارة أمام الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل طلب لاعبي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة ووفقا لما ذكره مراسل «الوطن سبورت» من استاد القاهرة الدولي، فإن هناك حالة من الغضب سيطرت على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الأهلي، مؤكدين على أن التأخر في صرف المستحقات تسبب في فقدانهم التركيز أمام الفريق الأحمر في مباراة القمة 126.

وأضاف: «لاعبو الزمالك كانوا غاضبين بشدة بسبب الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 4-1، وتعالت الأصوات مؤكدين على أهمية صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ تسعة أشهر، والفترة المقبلة ستشهد حالة من التماسك سريعاً والعودة لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير البيضاء».

وتابع مراسل الوطن سبورت، :"عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، كان متواجدا أمام غرفة ملابس اللاعبين واستمع لكل ما يدور من جانب الجميع عقب الخسارة أمام الأهلي".