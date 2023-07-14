حوادث اليوم: تنفيذ 84 حكما قضائيا وسقوط تجار مخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا في عدد من محافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز ضبطيات حملات الداخلية

ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التي أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة

في محافظة القاهرة، تمكنت حملة أمنية من ضبط تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة، بعدما توصلت التحريات المكثفة التي قام بها رجال الشرطة إلى قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وقام رجال الشرطة بضبط مالك المخزن و3 عمال بالمخزن وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر مترين، وعُمق 6 أمتار، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهة المتهمين أعترفوا بالحفر للتنقيب عن الآثاروتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تنفيذ 84 حكما قضائيا متنوعا

ولم تتوقف حملات وزارة الداخلية، حيث تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من خلال حملات مكبرة بمحافظات الجمهورية من ضبط 291 قضية مواد مخدرة بإجمالي 318 متهما، كما تم ضبط 137 قطعة سلاح ناري بحوزة 114 متهما، وتنفيذ 84475 حكم قضائي متنوع.

ضبط عصابة الاتجار في المخدرات

وفي محافظة الدقهلية، تمكنت حملة مكبرة من ضبط عصابة شديدة الخطورة بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

وقام رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات بإستهداف المتهمين، وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل، فقفز أحدهم في النيل محاولاً الهرب، حيث لقي مصرعه وتم انتشال جثمانه.

وقام رجال الشرطة بضبط 4 عناصر إجرامية، وبحوزة أحدهم بندقية آلية، خزينتين، وعدد من طلقات لذات العيار، وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات، و 3 كيلو من مخدر البانجو، وكيلو ونصف من مخدر الحشيش، 2 بندقية آلية، 6 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار.