«التدخل السريع» بالغربية ينقذ مسنا حبسته زوجته وابنته في بدروم المنزل

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالمحافظة، من إنقاذ مواطن مسن بعد قيام زوجته وابنته بتركه داخل حجرة غير لائقة دون عناية أو اهتمام به، ولم ترحما معاناته بعد فقدانه 3 من أبنائه، ولم تستمعا لنصائح الجيران والأقارب للاهتمام والعناية به، بعد قيامهما بالتصرف في ممتلكاته، حتى اضطر الجيران لإبلاغ أجهزة الشرطة وفريق التدخل السريع لإنقاذه.

بلاغ بحبس مسن في بدروم المنزل

وكشف الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع، عن تلقيه بلاغا واستغاثة من إحدى قرى مركز كفر الزيات تفيد بقيام سيدة بترك زوجها بمساعدة ابنتها بحسب قول الجيران والأقارب داخل إحدى الحجرات غير الصالحة للسكن في المنزل «بدروم»، وحالته الصحية في تدهور مستمر، وكانت ترفض الاستجابة لأي نصيحة من الجيران حتى تم إبلاغ أجهزة الشرطة ومباحث كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، بالواقعة، وإبلاغ التضامن الاجتماعي لسرعة إنقاذه، وتم التحرك الفوري لإنقاذه من ذلك الوضع المأساوي، كما تم إخطار أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الذي وجه بسرعة التدخل وتوفير الرعاية الكاملة له.

التواصل مع دار رعاية لاستضافة المسن

وأضاف «أبوالمجد»، أنه تم على الفور التواصل مع السيد السويفي، مدير دار المصطفى لرعاية المسنين بمدينة كفر الزيات، للوقوف على ملابسات الحالة وظروفها، ومتابعة قرار جهات التحقيق بكفر الزيات بإخلاء سبيل المواطن المسن واستمرار حبس الأم والابنة لحين ورود تحريات المباحث.

وأشار رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي بالغربية، إلى أنه تم استضافة المواطن المسن في دار المصطفى بكفر الزيات لرعاية المسنين، ولم يتواجد أحد من أسرته أو أقاربه معه بعد انتهاء الإجراءات القانونية، سوى ابنة شقيقته التي ظلت معه حتى تمت استضافته في الدار.

وأكد رئيس فريق التدخل السريع أنه تم إدخاله دار المسنين بصفة دائمة، بعد عمل الفحوصات اللازمة له، حيث يعاني من ضعف شديد إلى جانب حالته النفسية الصعبة لفقدانه 3 أبناء ذكور، مضيفا أنه على الرغم من وجود ابنته وزوجته في نفس المنزل إلا أنهما أساءتا معاملته ورعايته، وأصبح حبيسا في غرفة بالبدروم، وأقامتا في الطابق الثاني.