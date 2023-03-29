وحدة التدخل السريع بـ«تضامن الغربية» تنقذ مسنا وتنقله لدار رعاية

نجح فريق التدخل السريع، بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، من إنقاذ مسن يبلغ من العمر 92 عامًا، وذلك بالتعاون إدارة كفر الزيات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية المصطفى.

مسن يفترش الشارع

كانت معلومات وردت للدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع، تفيد بوجود مسن، بشارع المرور بجوار مسجد الهدى، بمدينة كفر الزيات، ويقوم بعض أهالي المنطقة على خدمته ورعايته، الأمر الذي جعله بعيدًا عن الأعين وعمليات المسح التي يجريها الفريق بصفه دورية.

وانتقل فريق إلى مقر الحالة وجرى اصطحابها وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتي كشفت أنه لا يعاني من أمراض معدية، ويحتاج إلى رعاية طبيه وتغذية جيدة، نظرا لتقدمه في السن وجرى نقله إلى دار المصطفى.

وتبين أن المواطن يدعي «ش ع ر ا» من مواليد 1932/2/27، وليس له أي أقارب وكان من أمهر صانعي الجريد التي تشتهر بها قرية شبرا النملة، ولكن تقدم السن منعه من العمل وأجلسه وفقد زوجته ولم ينجب أبناء، وتابعه بعض من الأهالي عشرات السنين إلى ان ساءت حالت وتدهورت فأبلغوا عنه، وجرى إيداعه إحدى دور الرعاية.