«التضامن الاجتماعي»: فرق التدخل السريع استقبلت 4 آلاف بلاغ خلال 2022

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق الاستقبال السريع استقبلت قرابة 4 آلاف بلاغ وشكوى خلال عام 2022، وتنوعت الشكاوى والبلاغات من قبل مواطنين بلا مأوى وبعض المشكلات المتعلقة بدور الرعاية الاجتماعية وبعض الحالات الإنسانية التي يتم إرسالها لوزارة التضامن من مصادر متعددة.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية على فضائية «TEN»، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمثابة المفتاح الذهبي للتعامل مع الشكاوى بشكل عام سواء بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي أو غيرها من الوزارات والهيئات، إذ يتم التنسيق بعد الاتصال بالخط الساخن 16528، وهو الرقم المخصص لتلقي الشكاوى الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تحويلها للوزارة بصورة إليكترونية، ليتم فحصها من خلال الفرق، لتتم الاستجابة بعد ذلك من خلال الزيارات الميدانية.

الاستجابة سريعة ولا تستغرق أكثر من 24 ساعة

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستجابة سريعة ولا تستغرق أكثر من 24 ساعة، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون الإيجابي والاتصال بالخط الساخن عند مشاهدتهم لأي حالة إنسانية تستحق الدعم، من مواطنين بلا مأوى أو مشكلات دور الرعاية أو بعض الحالات الإنسانية، كما يوجد خط ساخن خاص بوزارة التضامن الاجتماعي وهو 16439، إضافة لتلقي الشكاوى من خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.