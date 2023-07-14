قصف أوكراني على دونيتسك بالقرب من الحدود مع روسيا

قصفت القوات الأوكرانية، مساء أمس الخميس، بـ6 قذائف من عيار 155 ملم، مدينة ياسينوفاتايا في مقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، بالقرب من حدود روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ذخائر عنقودية في أوكرانيا

وعبر دولة ثالثة، تلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية ليس فقط من الولايات المتحدة، وإنما أيضا من دول أخرى، وفقا لما أعلنه مدير العمليات بهيئة الأركان الأمريكية، دوجلاس سيمز.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن فلاديمير بوتين جعل حلف شمال الأطلسي «الناتو» أقرب إلى عتبة بابه من خلال أفعاله في أوكرانيا مؤكدا في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس الروسي قلق للغاية.

ي

محادثات بين تركيا وروسيا

وفي «أنقرة»، أعلنت السلطات التركية، أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان يريد إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب» قبل 17 يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.