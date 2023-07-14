أهم أحداث الوسط الفني في أسبوع: طلاق وجراحة وشائعة وفاة وحادث سير

شهد الوسط الفني خلال أسبوع العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال منها حوادث وشائعة وفاة وعمليات جراحية.

شائعة وفاة إيمان البحر درويش

تداول رواد السوشيال الميديا خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الفنان إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية، لتنفي ذلك ابنته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «خبر وفاة بابا غير صحيح».

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

حنان مطاوع تجري عملية جراحية

خضعت الفنانة حنان مطاوع لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية وظهرت منذ ساعات خلال فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تطمئن فيها جمهورها: «أنا عملت العملية من شهر بالظبط، بعد ما الأطباء كلهم نصحوني أن لازم أعمل العملية دي، والحمد لله الأمور دلوقتي كويسة جدًا».

طلاق نسرين طافش

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام انفصالها من زوجها: «تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش».

تعرض شاهيناز لحادث سير

وتعرضت الفنانة شاهيناز لحادث سير في طريق الواحات مما أدى إلى إصابتها بكدمات بسيطة حسبما صرحت للوطن.

وكانت شاهيناز نشرت صوره لسيارتها المحطمة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله».