عزة مصطفى تشكر الشركة المتحدة بعد تكفلها بعلاج إيمان البحر درويش

وجهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، تقديرا لموهبته ومشواره.

مرض إيمان البحر درويش

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الصورة التي جرى نشرها صباح اليوم، للفنان إيمان البحر درويش، كانت صعبة للغاية، مؤكدة أن الصورة كانت صادمة لكل المصريين الذين أحبوا الفنان المبدع.

صورة إيمان البحر درويش على فراش المرض

وتابعت: «الصورة لاقت تفاعلا كبيرا جدا، والبعض انتقد (أمنية) ابنة الفنان وطالبوها بمسح الصورة، وناشدوا بعدم تداول صورته على فراش المرض».

وأكملت عزة مصطفى: «عشان كده مش هننشر صورة مرضه، وهننشر صورته الجميلة اللى اتعودنا عليها».