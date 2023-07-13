أسرة إيمان البحر درويش ردا على شائعة وفاته: خبر مش صحيح

نفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، ما تردد في الساعات الماضية، بشأن وفاة والدها، مؤكدة عبر حسابها على فيس بوك: «خبر وفاة بابا غير صحيح».

حقيقة وفاة إيمان البحر درويش

وتوالت التعليقات على منشور أمنية إيمان البحر درويش، من المتابعين، متمنين لوالدها الشفاء العاجل، وجاءت التعليقات: «ربنا يشفيه ويعافيه، وربنا يفك كربك ويشفيه ويعافيه ويرجعله صحته من تاني».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، بعد تدهور حالته الصحية التي تفاجأ بها الجمهور، بعدما كشفت ابنته عن صورة حديثه له.

وجاء في بيان الشركة «المتحدة»: «أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز».

وأكّدت أنَّها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.