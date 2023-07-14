أحمد سعد يروج لحفله في مهرجان قرطاج الدولي: «مستني جمهوري بفارغ الصبر»

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفله في تونس بمهرجان قرطاج الدولي.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للحفل وعلق: «جمهوري الحبيب الغالي في تونس أنا مستني أشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج يوم 22»

أغنية اختياراتي

وطرح مؤخرا أحمد سعد اغنية اختياراتي من فيلم مستر أكس وحققت نجاحا كبيرا حيث تصدرت التريند عبر تويتر ويوتيوب ونالت اشادات الجمهور

وتقول كلمات الأغنية: «هو أنا مكتوب على وشي تعالي اجرحني وامشي طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي مغناطيس لناس غريبة ليه.. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه».والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.