تاليريس كوردوبا يبحث تقليص الفارق مع ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني

يبحث سي أي تاليريس كوردوبا، خارج ملعبه، فجر غد السبت، أمام هوراكان في الجولة الـ25 من الدوري الأرجنتيني الممتاز، تقليص فارق 9 نقاط، مع المتصدر ريفربليت.

ريفر بليت يتصدر الدوري الأرجنتيني الممتاز بـ54 نقطة

ويتصدر ريفر بليت الدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يحتل تاليريس كوردوبا، المركز الثاني بـ45 نقطة.

مباريات الدوري الأرجنتيني

تقام مباراة سي أي تاليريس كوردوبا، خارج ملعبه، أمام هوراكان على ملعب توما ألدولفو دوكو، في تمام الساعة 03:30 فجرا بتوقيت القاهرة.

وقبل مباراة سي أي تاليريس كوردوبا وهوراكان، تقام مباراتان في الجولة الـ25 من الدوري الأرجنتيني الممتاز، ويستضيف سارمينتو، فيليز سارسفيلد على ملعب إيفا بيرون.

وفي المباراة الثانية، يلتقي جودوي ديفينسا خوستيكا على ملعب فيليسيانو جامبارتي.