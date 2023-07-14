ساوباولو يهزم بالميراس ويتأهل إلى نصف نهائي كأس البرازيل

صعد ساوباولو، فجر اليوم الجمعة، على حساب بالميراس، إلى قبل نهائي كأس البرازيل، إثر فوزه على الثاني، في مباراة إياب ربع نهائي البطولة، بنتيجة 2-1، على ملعب أليانز باركي.

وكان ساوباولو، فاز في مباراة الذهاب، على بالميراس على ملعب المورمبي، بهدف دون رد أحرزه اللاعب مارسيو رافاييل فيريرا الشهير بـ«رافيينا» قبل 8 دقائق فقط من نهاية أحداث الشوط الثاني.

وأحرز هدف بالميراس، اللاعب الأورجوياني جواكين بيكويريز موريرا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل لاعب ساوباولو، كايو فرناندو دي أوليفيرا «كايو باوليستا»، بعد مرور 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، خروج لاعب ساوباولو، جابرييل نيفيس بيردومو، مصابا، ونزول لوان فينيسيوس دا سيلفا سانتوس، بديلا عنه.

2T 3min: Caio recebe de Luciano e empata o clássico!



Palmeiras 1️⃣ x 1️⃣ São Paulo #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/5jZqcoX1un — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 14, 2023

وفي الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، أحرز لاعب ساو باولو، ديفيد كوريا دا فونسيكا، هدف الفوز لفريقيه، والصعود إلى قبل نهائي كاس البرازيل.

2T 43min: David tabelou com Juan e virou para o Tricolor!



Palmeiras 1️⃣ x 2️⃣ São Paulo #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/x4GNz8YeE9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 14, 2023

نصف نهائي كأس البرازيل

وحجزت فلامنجو وجريميو بطاقتي التأهل لقبل نهائي كأس البرازيل بتغلب الأول على أتليتيكو باراناينسي بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، والثاني تأهل على حساب باهيا بضربات الترجيح 4-3، أثر تعادل الفريقان في الذهاب والإياب 2-2.